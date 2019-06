Bebê de nove meses morre após sofrer espancamento e estupro

Um bebê de nove meses morreu após ter sido encontrado com sinais de espancamento e violência sexual na segunda-feira (24). O caso aconteceu em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense. A Polícia Civil aponta o padrasto da criança como principal suspeito.

Segundo os policiais, os parentes do bebê o encontraram em casa com marcas de agressão. A criança chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Ana Moreira, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a direção do hospital, o bebê foi encontrado sem algumas unhas e chegou ao local com parada cardiorrespiratória. “A equipe médica fez tudo o que pôde para tentar reanimar a criança, mas não foi possível”, disse o hospital ao G1.

O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e foi submetido a exame de corpo de delito. A polícia ainda busca o suspeito, que está foragido e que tem passagem por tráfico de drogas.

O caso foi registrado na 122ª Delegacia de Polícia de Conceição de Macabu.

