Duas crianças são jogadas para fora de carro em acidente; uma morre

Duas crianças foram arremessadas para fora do carro durante um acidente na ERS-239, em Nova Hartz, Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite do último domingo (23). Um menino de 4 anos não resistiu e morreu. Seu irmão, de 9 anos, foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre com ferimentos graves.

A mãe das crianças estava dirigindo o carro quando o veículo perdeu o controle e capotou. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a mulher não quis fazer o teste do bafômetro e foi autuada. Além disso, o CRBM acrescenta que as duas crianças não usavam cinto de segurança nem estavam na cadeirinha de proteção no momento do acidente.

O caso está sendo investigado.

Outro caso em menos de 24 horas

Na tarde de segunda-feira (24), outro acidente de carro causou o arremessamento de uma criança para fora do veículo. Um bebê de menos de um ano de idade ficou gravemente ferido após um caminhão atingir a traseira do carro onde estava, na BR-386, entre Nova Santa Rita e Montenegro.

De acordo com a mãe da criança, o bebê estava na cadeirinha, no banco traseiro, mas, devido à força do impacto, ele foi ejetado e o equipamento ficou preso ao banco.

O bebê teve traumatismo e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Pronto Socorro (HPS) de Canoas. A irmã, de 7 anos, e a mãe deles, também ficaram feridas.

