Beatriz Reis surge com novo visual para papel de vilã

Na última quinta-feira, 11, a ex-BBB Beatriz Reis, a “Bia do Brás”, surgiu em suas redes sociais com uma mudança drástica no visual. Ela abandonou os fios longos, e apareceu com um curto bem escuro, bem diferente de seu cabelo antigo. Ainda num tom de mistério, Bia escreveu na legenda: “Ela está chegando em breve… Mas será que vocês estão prontos para conhecer quem realmente é?”.

Nos comentários, o também ex-BBB Gil do Vigor comentou: “Minha vilã favorita!!! Te amo amigaaaaaa. Será que é o que estou pensando? Senhor, tu não me fala nada e eu tô curioso mas eu imagino que seja”, o que aumenta ainda mais o suspense acerca do futuro de Beatriz. Ela não deixou claro qual será o papel, e nem em que produção, mas a mudança foi bem vista pelo público.

Anteriormente, a artista havia anunciado que faria um novo trabalho como atriz. “Meu Brasil, não estou nem acreditando que mais um sonho vai se realizar em tão pouco tempo! Acabei de receber a notícia que estávamos esperando. Vem aí mais um personagem onde vou ter o prazer de interpretar uma vilã, como sempre sonhei. Mal posso esperar pra contar pra vocês!!”, declarou nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Desde a participação na casa mais vigiada do Brasil, Bia nunca escondeu seu desejo em se tornar atriz. Inclusive, sua estreia aconteceu na novela das 19h da Globo, “Família é Tudo”, a convite do próprio diretor, Daniel Ortiz. Além de atriz, a ex-BBB também vai ter um quadro no programa “Encontro com Patrícia Poeta”, podendo se tornar também apresentadora na casa.

Continua após a publicidade

Mas e você, aprovou a mudança da Bia do Brás?

