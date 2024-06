Eliana oficializa contrato com a Globo

Eliana é a mais nova contratada da TV Globo. A apresentadora e a emissora fizeram oficialmente o anúncio nesta quinta-feira (27), nas redes sociais. O último programa dela no SBT foi exibido no último domingo (23).

No Instagram, Eliana postou um vídeo em que aparece descendo as escadas e pegando o novo crachá, despedindo-se dos filhos Arthur, de 12 anos, e Manuela, de 6, para ir trabalhar. “Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou…”, escreveu, citando um trecho da tradicional vinheta de fim de ano da Globo.

Vários famosos parabenizaram a apresentadora pela nova fase.

“Seja muito bem-vinda. Que seja o começo de um ciclo de felicidade e realizações. O ‘Domingão’ te espera”, disse Luciano Huck.

“Que linda! Estamos juntas mais uma vez. Bem-vinda, Li”, desejou Maisa Silva, que também era do SBT e foi contratada recentemente pela emissora para a próxima novela das 18h00, “Garota do Momento”.

“Maravilhosa demais. Brilha muito nossa estrela Eliana. Você merece toda a felicidade”, desejou a colega Sabrina Sato.

No domingo (30), Eliana falará em entrevista ao “Fantástico“ sobre a atual fase profissional e seus novos projetos. “Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!”, disse.

Trajetória de Eliana na TV

Eliana começou a carreira aos 13 anos como cantora no grupo Patotinha. Três anos depois, foi para o grupo Banana Split.

A adolescente chamou a atenção de Silvio Santos, que a contratou para ser apresentadora do programa infantil “Festolândia”, em 1991.

Em 1993, ganhou o comando do “Bom Dia & Cia”, que mais tarde se tornaria “Eliana & Cia”.

Em 1998, foi para a Record, onde comandou o “Eliana & Alegria” até 2003. A transição para o público adulto aconteceu em 2005, com o programa “Tudo É Possível”, exibido aos domingos. Em 2009, a apresentadora voltou ao SBT, permanecendo nas tardes de domingo.

O anúncio de que deixaria a emissora após 15 anos aconteceu em abril. No ano passado, houve uma aproximação entre Eliana e Globo, quando ela participou ao lado de Xuxa e Angélica do “Criança Esperança“.

