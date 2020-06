Baleias são flagradas nadando na orla da Barra da Tijuca

Três baleias foram flagradas nadando na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (26).

Os mamíferos marinhos estão marcando presença no litoral do estado desde o início do mês de junho. No dia 3, uma baleia foi vista nas praias de Niterói, na Região Metropolitana, e na semana passada também foram registradas imagens em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Isso acontece porque o Rio é rota para as baleias costeiras, que nessa época do ano saem da Antártida em busca de águas quentes para se reproduzirem. Uma das espécies vistas com mais frequência na região é a baleia jubarte, que pode chegar a pesar 40 toneladas e ter 15 metros de comprimento. Apesar de ser considerada dócil, os banhistas devem evitar qualquer tipo de aproximação.

No entanto, o Instituto Baleia Jubarte explica que a chegada desses mamíferos ocorreu mais cedo neste ano. Isso por conta de fatores ambientais que interferem no ciclo de vida do animal. Segundo o projeto, a primeira avistagem confirmada foi realizada pelo VIVA Instituto Verde Azul no dia 30 de abril ao sul de Ilhabela, em São Paulo.

Na mesma data, uma jubarte encalhou já sem vida em Ilha Comprida, na costa sul paulista. Em Vitória, no Espírito Santo, também foram feitas avistagens.