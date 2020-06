Drone capta imagem de santuário com 64 mil tartarugas no mar da Austrália

Um vídeo impressionante mostra a concentração de 64 mil tartarugas marinhas verdes perto da Grande Barreira de Corais da Austrália, em Raine Island. O local é considerado a maior colônia da espécie no mundo e tem 348.000 km² de corais.

Essas cenas foram filmadas em dezembro e divulgadas só agora pelos pesquisadores do Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland. No momento das imagens, os animais se preparavam para fazer ninhos na praia.

As tartarugas marinhas verdes correm risco de extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Em 2018, um estudo publicado na revista Current Biology revelou que, atualmente, a espécie apresenta um número muito maior de fêmeas do que de machos. Isso ocorre porque a temperatura na qual os ovos chocam influencia no sexo. A falta de machos preocupa os pesquisadores.

