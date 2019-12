Morre Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, aos 61 anos

Marie Fredriksson, da dupla Roxette, morreu nesta segunda-feira (9). O falecimento da cantora, que tinha 61 anos, foi confirmado pela sua assessoria. Segundo comunicado, Marie faleceu “após uma batalha de 17 anos contra o câncer”.

De nacionalidade sueca, a artista atingiu o estrelato e reconhecimento internacional nos anos 90, com as músicas The Look, Joyride e It Must Have Been Love.

“Você era a amiga mais maravilhosa há mais de 40 anos”, comentou seu companheiro de banda, Per Gessle. “As coisas nunca serão as mesmas”, lamentou o amigo. Os dois se conheceram no fim da década de 70, época em que Fredriksson participava do grupo Strul & Ma Mas Barn, enquanto Gessle tocava com Gyllene Tider, um dos maiores grupos da Suécia.

–

No ano de 1986, os cantores resolveram criar a dupla. Mesmo com uma grande popularidade na Escandinávia, a gravadora se recusou a lançar seus discos nos EUA. Porém, um estudante norte-americano que estudou na Suécia convenceu um DJ de seu país a tocar um dos hits do grupo. A partir deste momento, o sucesso foi inevitável.

Leia mais: Inadmissível! Repórter é assediada durante transmissão ao vivo

+ Principais histórias da Família Real da década

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente