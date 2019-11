Homem é preso por assediar princesa na Disney, em Orlando

Brian Sherman foi detido em Bay Lake, nos Estados Unidos, após assediar sexualmente uma atriz da Disney. A profissional, que estava vestida de princesa, sofreu a agressão enquanto trabalhava no parque Magic Kingdom, que fica dentro do complexo Disney. As informações foram divulgadas no jornal Orlando Sentinel.

Segundo a polícia local, o agressor se aproximou da vítima atrizes no último sábado (2) perto do meio-dia. Na abordagem, ele teria comentado que a atriz estava vestida como a sua personagem preferida, aproveitando para passar o braço no seu ombro. Em seguida, enquanto se preparava para tirar uma foto, Sherman tocou nos seios da atriz sem a sua permissão.

Outras pessoas que estavam no parque confirmaram a denúncia da profissional, explicando que a mesma ficou paralisada no momento, por isso não conseguiu fazer nada. Assim, os companheiros de trabalho orientaram que ela fizesse uma pose diferente para conseguir escapar da situação.

Após o ocorrido, o espaço em que o assédio aconteceu foi fechado. De acordo com testemunhas, a vítima começou a tremer e chorar quando o agressor saiu da sala. Os registros do fotógrafo do parque foram usados para identificar o assediador.

Agora, Brian Sherman está preso na cadeia de Orange County, na Califórnia, enquanto não acontece o seu julgamento.

