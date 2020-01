As Seleções Brasileiras Femininas de Futebol vão jogar muito em 2020

Agenda cheia para as jogadoras das Seleções Brasileiras Femininas de Futebol neste primeiro trimestre de 2020!

Já em fevereiro, o time sub-20 participa da fase final da Liga Sul-Americana entre os dias 7 e 9, na Venezuela. Disputando a fase triangular final, as meninas enfrentarão o Paraguai e o time da casa. Pouco depois, elas viajam para a Argentina, onde, de 4 a 22 de março, competirão na 9ª edição do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Caso chegue a final, o time se classificará para a Copa do Mundo Feminina Sub-20 Panamá e Costa Rica em 2020.

Também em março, sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage, a Seleção Principal compete no Torneio Internacional da França. Ao todo, serão três jogos: contra a Holanda, no dia 4, a França, no dia 7 e, por fim, no dia 10, o Canadá.

A competição inicia as preparações para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho.

Em abril, chega a vez da equipe sub-17 disputar o Campeonato Sul-Americano de sua categoria. Tal qual a Liga, o torneio será sediado na Venezuela, entre os dias 15 de abril e 3 de maio. Os times que conquistarem o pódio terão vagas garantidas na Copa do Mundo Feminina Sub-17 Índia 2020.

Confira a agenda oficial:

