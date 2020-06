Atores nus estrelam campanha contra crimes virtuais na Nova Zelândia

Uma batida na porta, um casal – sem roupa – simpaticamente pergunta à mãe atônita se ela está ciente do conteúdo que seu filho de 10 anos anda consumindo todos os dias em seu computador. O casal – atores conhecidos de filmes pornográficos – fala com bom humor sobre a questão séria, conseguindo com sucesso atrair atenção para o tema. Eles ressaltam que a mãe deveria estar conversando com o filho sobre como pornografia não reflete a realidade e que é preciso discutir sexo consensual e respeito nas relações. Abordam tudo isso, nus, sem agressividade e bastante humor.

É difícil não rir quando se vê a cena (surreal), mas ela faz parte da campanha do governo da Nova Zelândia para tratar de assuntos delicados e urgentes, como bullying, pornografia e conteúdos impróprios na internet. Keep It Real Online ou ‘Mantenha a Realidade online’, do inglês, é uma iniciativa lançada esse mês para alertar pais contra os crimes que acontecem silenciosamente nos computadores usados por crianças e adolescentes. A criatividade da campanha já está ganhando notoriedade mundial.

“Há muitos benefícios para crianças e jovens online, mas eles também podem ser alvo de crimes e exploração. É importante educar as crianças e as ajudar a desenvolver meios de segurança para que possam navegar na internet de uma maneira segura, divertida e saudável”, promove o Governo.

“Em cada situação, os pais são confrontados com o pior de seus pesadelos na porta de suas casas. Mas o mais importante é manter a calma e a classe. Pais devem se sentir confiantes quando lidarem com esses assuntos, no final do dia eles são as melhores pessoas para manter seus filhos seguros”, explica a diretora da campanha, a publicitária Hilary Ngan Kee, da agência Motion Sickness. “Como neozelandeses, nós frequentemente usamos o humor para lidar com assuntos difíceis. Porque em muitas maneiras nos dá o poder. Se podemos rir de algo, então talvez não seja tão apavorante e talvez seja possível lidar de uma maneira melhor do que a que originalmente pensamos. É importante acrescentar um pouco de humor excêntrico”, ela diz.

Continua após a publicidade

A proposta do Keep It Real Online é oferecer fontes de suporte aos pais para as conversas sensíveis com os filhos. Nem todos os vídeos são engraçados, o vídeo sobre aliciamento de menores é extremamente desconfortável, por exemplo. Mas a campanha visa alertar e ajudar as famílias a ganhar ciência sobre os riscos da internet.

Veja os vídeos da campanha:

Pornografia



Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Bullying:

Conteúdo Inapropriado:

Continua após a publicidade

Aliciamento:

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade