Após bater carro e incendiar casa, Anne Heche é internada em estado grave

A atriz Anne Heche — conhecida por seus papéis em séries como ‘Chicago P.D.’ e ‘Hung’ — está internada em estado grave após bater o carro em uma casa do bairro Mar Vista, em Los Angeles (EUA). A colisão provocou um incêndio que atingiu tanto a residência quanto o veículo da estrela.

Segundo informações divulgadas pela polícia de Los Angeles, Heche dirigia em alta velocidade quando saiu da pista e colidiu com a casa. Contudo, mesmo com a magnitude do acidente, apenas a atriz saiu ferida. Confira o momento da batida:

Após o incidente, Anne foi internada em um hospital local com queimaduras de terceiro grau. De acordo com a CNN, os bombeiros levaram mais de uma hora para “acessar, confinar e extinguir completamente as chamas dentro da estrutura intensamente danificada”.

Até o momento, a atriz permanece entubada. Devido a seu estado, os médicos não conseguiram realizar exames para verificar se ela estava alcoolizada ou sob efeito de alguma substância.

Vizinhos detalharam o acidente

Segundo os moradores da região, o Mini Cooper azul de Anne atingiu a garagem de um complexo de apartamentos por volta do meio-dia. Algumas pessoas tentaram retirá-la do carro, mas ela deu marcha à ré e acelerou. Logo em seguida, a artista bateu em uma casa que estava a alguns metros de distância, iniciando um incêndio. O fogo atingiu grandes proporções, destruindo a propriedade e atingindo a atriz.

Vale lembrar que Heche namorou a apresentadora Ellen DeGeneres entre 1997 e 2000. Já em 2018, a artista denunciou o produtor Harvey Weinstein — que atualmente cumpre pena nos Estados Unidos — por assédio sexual.