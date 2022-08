Helicóptero cai na Zona Norte de São Paulo e mata duas pessoas

O helicóptero que levaria Guilherme Benchimol — fundador da XP Investimentos — de Itapeva (SP) para a capital paulista caiu na noite desta sexta-feira (5) próximo ao pico do Jaraguá, Zona Norte de São Paulo. Tanto o piloto como o copiloto não resistiram à queda e tiveram suas mortes confirmadas pelo G1.

Seis viaturas dos bombeiros foram direcionadas ao local, que está situado a poucos metros de uma torre de alta tensão, na Avenida Fernando Mendes de Almeida. Através de um comunicado à imprensa, a assessoria da ‘XP’ afirmou que não haviam membros do banco a bordo.

Ainda sobre a oco. das 18h40 queda de helicóptero na Av. Fernando Mendes de Almeida (ref: Rua José Lopes) As informações finais são dos infelizmente dos 2 (dois) óbitos evidentes no local, que os familiares encontre conforto e força nesse momento tão difícil… (continua) — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 6, 2022

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) revelou que investigadores do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foram acionados para apurar as causas do acidente. Confira o texto na íntegra:

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação. O objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.”