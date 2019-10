Anna Carolina Jatobá sai da prisão para Dia das Crianças

Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella Nardoni, deixou a prisão, localizada em Tremembé (SP), nesta quinta-feira (10) para a saída temporária de Dia das Crianças. Ela cumpre pena de 26 anos pela morte da enteada em 2008.

Em Tremembé, as detentas do regime semiaberto têm direito de ficar em liberdade 35 dias por ano em datas comemorativas, como Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, dos Pais e das Crianças.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Além de Jatobá, Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, em 2002, e Elize Matsunaga, presa desde 2012 por matar e esquartejar o marido, também se beneficiaram da ‘saidinha’.

Inclusive, foi a primeira vez que Matsunaga deixou o presídio desde que passou para o regime semiaberto, em agosto deste ano. Durante o período em liberdade provisória, Elize não poderá ver sua filha, fruto do relacionamento com Marcos Matsunaga. Além disso, ela deve passar o tempo na casa de sua família em Chopinzinho, um município localizado no interior no Paraná.

As três detentas devem voltar ao presídio no dia 16 de outubro.

Leia também: Técnico de enfermagem é preso por estuprar e matar sobrinha de 14 anos

+ Homem morre afogado em lua de mel um dia após se casar

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória