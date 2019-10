Homem morre afogado em lua de mel um dia após se casar

O que era para ser um momento de felicidade para os noivos Allan Phelipe Alves Coelho, 20, e Gabriela Teixeira Cuba, 19, acabou se tornando uma tragédia. No último sábado (28), o casal realizou a cerimônia de casamento e, no dia seguinte, viajaram para a lua de mel em Itanhaém, litoral de São Paulo.

Durante o passeio, na praia de Balneário Jequitibá, os dois estavam na parte rasa do mar, quando uma forte onda os atingiu. Gabriela viu o exato momento em que a correnteza levou seu marido para uma região mais profunda.

De acordo com depoimento do tio da jovem, Luiz Garcês, ela teria gritado por socorro e o dono de um quiosque conseguiu resgatá-la. Porém, Allan, que não sabia nadar, desapareceu no mar.

O Grupo de Bombeiros do Mar (BGMAR) foi acionado e realizou buscas pelo local. O corpo foi encontrado na madrugada de quarta-feira (02), em Peruíbe, na Praia de Convento Velho.

