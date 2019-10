Técnico de enfermagem é preso por estuprar e matar sobrinha de 14 anos

Anderson Magno da Silva, de 40 anos, foi preso pelo estupro e homicídio de sua sobrinha, Aline Alves Melo, de 14 anos. Ele foi detido na manhã de segunda-feira (7), na zona sul de Manaus, e confessou à polícia a autoria do crime. O técnico em enfermagem contou que dopou a adolescente, cometeu estupro e, em seguida, a assassinou.

De acordo com o delegado que está cuidando do caso Paulo Martins, Anderson levou a sobrinha, a filha e a ex-companheira para jantarem em um shopping da cidade e, após o passeio, voltou para casa apenas com a vítima. A jovem foi ao banheiro na casa do suspeito e, ao sair, disse que estava sentindo dores na barriga. Anderson, então, aplicou uma medicação na sobrinha que a fez desmaiar e, em seguida, a estuprou.

“Nesse momento em que ele estava estuprando a vítima, ela acordou e tentou se desvencilhar dele e inclusive chutou ele com as pernas, tentou tirá-lo de cima dela. Depois, adormeceu novamente. Ela acordou vomitando e se afogando no próprio vômito e faleceu. Foi uma situação bárbara, um crime brutal que esse indivíduo cometeu contra a própria sobrinha sem nenhuma explicação”, relatou o delegado.

A mãe de Aline relatou que a menina nunca havia dormido na casa do tio e que ela só autorizou depois de muita insistência de Anderson, que alegou que queria levar a sobrinha para visitar a avó, internada em um hospital de Manaus. O técnico de enfermagem morava sozinho.

A equipe da delegacia compareceu ao local logo após o óbito de Aline e, na hora, identificou vestígios de violência sexual. “O tio dela estava no hospital, foi conduzido para delegacia e confessou o crime. A vítima acabou falecendo por asfixia mecânica. Ela estava sozinha na casa com ele, mas ele diz que foi a primeira vez que cometeu esse ato”, informou o delegado Raphael Campos.

A polícia continua as investigações para descobrir a origem de medicações que o homem tinha em casa. Ele foi indiciado por estupro e feminicídio e será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

Leia mais: Revelada identidade de homem que estuprou Demi Moore aos 15 anos

+ A jornalista Izabella Camargo retoma a carreira depois de sofrer burnout