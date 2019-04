Amigo de pai que perdeu o bebê desabafa e viraliza nas redes sociais

Thiago Henrique, tenente do exército, é amigo do professor Ricardo Veras, 41 anos, que perdeu a filha de um ano na noite de segunda-feira (1). A bebê morreu após ficar dentro do carro por mais de 3 horas.

O amigo utilizou de uma publicação em seu Facebook para desabafar e rebater as críticas que estão sendo feitas ao pai da menina. “Em meio a tanto sofrimento e tristeza, tenho percebido, infelizmente, pessoas falarem diversas inverdades sobre o ocorrido”, disse Thiago no post publicado na terça-feira (2).

O desabafo do amigo já atingiu mais de 1,2 mil curtidas e 700 compartilhamentos. “Quem você pensa que é? Antes de falar o que não sabe de um pai que, neste momento, está sentindo a pior dor que um ser humano pode sentir”, disse o tenente em parte da publicação.

Segundo um relato feito por Thiago, o pai da menina passou toda a manhã da segunda gravando aulas e agendou algumas gravações para a tarde e noite do mesmo dia.

Além disso, na publicação, o amigo criticou os ataques que o pai tem recebido. “Quem somos nós para julgar esse homem? Somos Deus?”, disse ele. O post já recebeu inúmeros comentários em apoio a Ricardo.

“Por volta das 15h, ele chegou ao curso e gravou mais duas aulas. Durante todo o dia, como sempre, em diversos momentos, nos falou sobre a pequena Maria. Ele sempre falava dela”, contou Thiago em entrevista ao G1.

A Polícia Civil divulgou, na terça-feira (2), um nota descartando a possibilidade de crime por parte do pai.

