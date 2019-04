Desesperada, menina manda mensagem para mãe após ser abusada por padrasto

Uma adolescente de 13 anos denunciou um abuso do padrasto via mensagens de Whatsapp à mãe. O caso aconteceu em Araçariguama no dia 25 de março. O homem, um serralheiro de 39 anos que não teve a identidade revelada, estuprou a enteada, que se escondeu no banheiro e pedia socorro.

No momento da agressão a mãe estava no trabalho. Nas mensagens, a garota pede para ela voltar logo. “Mãe, vem logo, mãe. Ele me coisou, mãe. Por favor, mãe. eu estou dentro do banheiro”, escreveu a menina em um trecho.

A menina prossegue dizendo que o homem entrou em casa aparentemente bêbado. A mãe, que é empregada doméstica, foi imediatamente para casa e encontrou a filha ainda trancada no banheiro.

A vítima foi levada à delegacia para prestar depoimento e passará por exames no IML. O suspeito correu para um matagal próximo e está foragido.