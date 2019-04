Bebê morre ao ser esquecida dentro de carro por mais de três horas

Uma criança de um ano foi esquecida por mais de três horas dentro de um carro em Boa Vista, Roraima, e morreu. Quem a encontrou na noite da última segunda (1º) foi o pai, um professor de 41 anos.

Ele disse à Polícia Militar que esqueceu a filha no veículo quando saiu para trabalhar em uma escola da região. Ela ficou das 15h até as 18h20 sozinha no carro.