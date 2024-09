5 fatos inusitados sobre Sabrina Carpenter que você definitivamente não sabia

A internet está completamente obcecada pelo talento e carisma de Sabrina Carpenter! Aos 25 anos, a cantora norte-americana, responsável por alguns dos maiores hits de 2024, vem colecionando fãs e críticas positivas após o lançamento de seu sexto álbum de estúdio, o Short n’ Sweet.

Seja por sua voz doce e inconfundível, ou pela lista extensa de polêmicas envolvendo os seus relacionamentos, uma coisa todos concordam: a cantora está a caminho de se tornar uma das maiores divas da música pop atual.

A seguir você confere 5 fatos sobre a vida de Sabrina Carpenter, uma das grandes promessas do mainstream. Veja:

1. De estrela da Disney à destaque na Billboard

Sabrina nasceu em 11 de maio de 1999, em Lehigh Valley, Pennsylvania, nos Estados Unidos. Ela iniciou a carreira como atriz aos 12 anos, quando fez breves participações em seriados icônicos na TV americana, como Law & Order e Orange Is the New Black.

No entanto, seu grande debut veio em 2014, quando finalmente se tornou uma das principais apostas do extinto Disney Channel na série juvenil Garota Conhecendo o Mundo. Na produção, Sabrina interpretou Maya Hart, uma das melhores amigas da protagonista Riley Matthews, vivida pela atriz Rowan Blanchard.

Porém, foi apenas durante sua passagem no canal juvenil que a carreira musical de Sabrina deslanchou de vez. Enquanto atuava como Maya no seriado da Disney, a atriz lançou o seu primeiro EP, intitulado Can’t Blame a Girl for Trying, vencedor da categoria de “Melhor Música Chiclete” no Radio Disney Music Awards de 2014.

Em 2015, Carpenter lançou o seu primeiro álbum de estúdio, Eyes Wide Open, que misturava elementos clássicos do pop com o folk, garantindo ótimas críticas de veículos respeitados, como a Billboard. Esse e outros projetos a ajudaram a se estabelecer como uma das grandes promessas da indústria televisiva e fonográfica.

2. Uma atriz versátil

Além dos papéis em séries de TV, Sabrina também estrelou filmes de grande sucesso em plataformas de streaming como Netflix. Carpenter chegou, inclusive, a abocanhar papéis em produções musicais nos palcos da Broadway, em Nova York.

Em 2019, ao lado do ator Steven Ogg, interpretou a jovem Nola no filme A Breve História de uma Longa Estrada, sobre uma família vivendo em um furgão em busca de sobrevivência após uma série de tragédias. O longa rendeu à Sabrina críticas positivas em sites como MetaCritic, destacando sua atuação fora da imagem juvenil após anos no Disney Channel.

Em 2020, pouco antes da pandemia de Covid-19, Sabrina chegou a ser escalada como a estrela principal do musical Meninas Malvadas, na Broadway, onde interpretaria a icônica Cady Heron ao longo de quatro temporadas da produção escrita por Tina Fey.

No entanto, dois dias após a estreia, a produção precisou ser cancelada devido ao agravamento da pandemia. Em um tweet publicado em março daquele mesmo ano, Sabrina agradeceu o apoio dos fãs e prometeu retornar aos palcos como atriz o quanto antes, provando sua intenção de permanecer unindo música e atuação no mesmo currículo. Uma atriz versátil!

3. Suposta rixa com Olivia Rodrigo

Assim como muitas estrelas mirins que cresceram sob os holofotes de Hollywood, Sabrina Carpenter não escapou das especulações e polêmicas envolvendo seus relacionamentos nos últimos anos.

Em 2021, após um suposto envolvimento com o ator Joshua Bassett, Sabrina teria lançado a faixa Skin como resposta ao então affair e a sua ex-namorada, a cantora Olivia Rodrigo. De acordo com portais de notícias da época, a confusão envolvendo o triângulo amoroso teria começado após Joshua iniciar o romance com Carpenter pouco tempo depois do término com Olivia.

Há ainda quem acredite que a canção Drivers License, composta e interpretada por Rodrigo, aborde justamente esse término conturbado entre as estrelas de The High School Musical: The Musical, The Series. A faixa, segundo rumores, possui indiretas bastante incisivas à Skin, lançada por Sabrina.

4. Sabrina, Shawn Mendes e Camila Cabello

A polêmica envolvendo o affair entre Sabrina e o cantor Shawn Mendes ganhou atenção após rumores de que a cantora teria sido o pivô do término entre Shawn e Camila Cabello, em novembro de 2021.

A especulação ganhou ainda mais força após alguns fãs começarem a conectar a ruína do relacionamento entre Shawn e Camila ao novo affair com Sabrina, pouco após o término entre o canadense e a ex-Fifh Harmony.

Apesar de Sabrina nunca ter confirmado publicamente qualquer envolvimento romântico com a voz de “Stitches”, ela e Shawn seguiram sendo flagrados juntos até junho de 2023. Aliás, os cliques só pararam quando o astro foi visto aos beijos com Cabello durante o festival Coachella, nos Estados Unidos.

Segundo fãs, o mal entendido envolvendo o triângulo amoroso foi um dos temas abordados no último disco lançado por Sabrina, o Short n’ Sweet. Em algumas faixas do projeto, como Coincidence e Taste, a popstar aborda, supostamente, o fato de Shawn e Camilla terem reatado logo após o astro romper com Sabrina.

5. Recordes com Short’n Sweet

E por falar em novo disco, Sabrina Carpenter vem quebrando diversos recordes com o lançamento do seu novo álbum, o Short n’ Sweet.

Lançado em 23 de agosto, o disco já conta com mais de 29 milhões de streams somente no Spotify Brasil. Nas paradas britânicas, a loirinha chegou a quebrar recordes de lendas como The Beatles e Amy Winehouse.

É neste disco, inclusive, que Sabrina traz a sua essência mais sensual, com composições que quebram de vez a sua ligação com o público infanto-juvenil. Um dos destaques do álbum é a faixa Espresso, que foi eleita pela Billboard como a Melhor Música de 2024.

Além do sucesso nas paradas, o clipe também conta com mais 150 milhões de visualizações em apenas 4 meses. Que poder, eim?

6. Novo affair?

E após diversas polêmicas envolvendo os seus últimos relacionamentos, Sabrina Carpenter parece ter finalmente colocado a fila dos amores para andar em 2024.

Nos últimos meses, a cantora foi flagrada em momentos para lá de carinhosos com o ator irlândes Barry Keoghan. No clipe de Please, Please, Please, os dois protagonizam uma fuga romântica cheia de emoções.

Em entrevista recente ao jornal The Guardian, a cantora falou sobre a experiência de trabalhar ao lado de Keoghan: “Estou muito honrada de poder trabalhar com um ator tão bom! Dividir cenas com ele está entre as melhores experiências que já tive”, detalhou Sabrina.

Será que existe um novo romance no ar? Estaremos de olho neste casal!

