A homenagem póstuma da viúva de Marcelo Rezende

Marcelo Rezende recebeu uma nova homenagem de sua viúva, Luciana Lacerda, nesta sexta-feira (6). O jornalista faleceu em 2017 vítima de câncer no pâncreas e fígado. Em suas rede sociais, ela compartilhou fotos de momentos que teve junto ao jornalista.

“Aprendi a me calar, você me ensinou que temos poucos amigos, não ligar para opiniões negativas e me mostrou o que eu não havia sentido, o amor verdadeiro!”, comentou Luciana.

A homenagem foi feita um ano após o falecimento do jornalista em 2018, e Luciana não economizou elogios. “De fato, você foi um homem incrível, um ser humano lindo que via nos detalhes da vida a alegria de viver”, comentou ela.

Também em 2018, a RecordTV fez uma série de vídeos o exaltando e a viúva comentou seu descontentamento em não ter sido chamada para compor a homenagem póstuma. “Não fui procurada! Fiquei chateada… Fui eu quem ficou 24 horas ao lado dele. Eu me mudei para São Paulo para ficar com ele. Quem foi namorada, enfermeira, companheira, amiga e confidente fui eu”, disse ela.

