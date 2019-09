Rede Globo corta beijo lésbico da novela Órfãos da Terra

As personagens Camila, interpretada por Anajú Dorigon, e Valéria, por Bia Arantes, protagonizariam um beijo lésbico na novela Órfãos da Terra, segundo informação divulgada no site oficial da Rede Globo.

No resumo do folhetim, o beijo aconteceria no seguinte contexto: “Na cena, a ruiva vai presentear a namorada com um anel de brilhantes e se declarar: ‘Camila Nasser, eu te amo! Quer casar comigo?’. Camila acha que é só uma brincadeira, mas Valéria será categórica: ‘Nunca falei tão sério na minha vida. Eu quero me casar com você. Aceita?’. É aí que rola o beijo apaixonado!”, dizia o site da novela. O conteúdo já foi deletado da página.

Para o F5, a comunicação da Globo revelou que a alteração “se trata de uma decisão puramente artística”. Por isso, a cena acontece da mesma maneira que foi apresentada no resumo do site, mas apenas com um beijo no rosto.

Já em Bom Sucesso, novela das 19h da emissora, os personagens Pedro, interpretado por Rafael Infante, e William, por Diego Montez, se beijaram durante um capítulo apresentado na última semana.

