Filho de Marcelo Rezende estreia na TV

, filho do apresentador que faleceu em setembro de 2017 devido a um câncer — estreou na televisão argentina no horário nobre.

O jornalista de 36 anos está no ar aos domingos desde dezembro do ano passado, e diz que o seu pai foi o principal incentivador.

“Lembro que já doente, meu pai e eu ouvimos um programa de rádio que eu tinha gravado e ele me parabenizou pelo desempenho. Com certeza foi meu grande mestre”, contou Diego ao Uol

Diego Esteves ao lado do pai, o jornalista Marcelo Rezende

O programa apresentado pelo jornalista não segue a linha do noticiário policial feito pelo pai. ‘Infama‘ é o nome do programa comandado por Diego no canal argentino América TV. Se trata de uma coluna social no estilo de uma revista eletrônica, que mistura informações com prestação de serviço.