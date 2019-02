No Brasil, 536 mulheres são agredidas por hora

536 mulheres são agredidas por hora no Brasil. O dado faz parte de uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que divulgou um novo panorama sobre as agressões contra mulheres no país.

Pela segunda vez, a pesquisa “Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil” ouviu mulheres para colocar no papel os números de agressões nacionais. Foram ouvidas 1.092 mulheres acima de 16 anos, nos dias 4 e 5 de fevereiro deste ano, em 130 municípios do país.

Entre as mulheres entrevistadas, 27,4% disseram já ter sofrido algum tipo de agressão no último ano. Das mais de mil vítimas, 76,4% afirmaram que conheciam o agressor. Em 2016, os conhecidos eram os culpados em 61% dos casos.

O estudo, divulgado nesta terça-feira (26), ainda apontou os principais autores das agressões. De acordo com os resultados, o ranking é:

Cônjuge/companheiro/namorado (23,8%) Vizinhos (21,1%) Ex-cônjuge/ ex-companheiro/ex-namorado (15,2%) Pai ou mãe (7,2%) Amigos (6,3%) Irmãos (4,9%) Patrão ou colega de trabalho (3%)

Uma das informações mais impressionantes é a de que os vizinhos são os segundos maiores agressores. Nos últimos 12 meses, a incidência desse tipo de abuso chegou a 21,1% dos casos relatados, sendo que, em 2017, eram 3,8%.