Homem mata namorada, viaja por 65km com corpo e comete suicídio

Francisco Moacir Nunes Junior, agente penitenciário de 37 anos, matou a namorada Iara Coelho da Silva, de 30, com um tiro. O crime aconteceu durante uma briga em Sorocaba, interior de São Paulo, no último sábado (23). Francisco colocou o corpo no carro e viajou até Itapetininga, a 65 quilômetros de distância.

Ele foi até a casa dos pais, contou o que aconteceu e depois se matou. Ele disse aos familiares que o tiro foi acidental. Os dois namoravam há mais de um ano.

Ele disse ainda aos parentes que Iara havia encontrado mensagens de outra mulher em seu celular. Ele saiu de casa, mas voltou para pegar pertences. Os dois discutiram e ela teria tentado tirar o revólver da mão dele, disparando a arma.

A mãe tentou impedir que o agente saísse de casa, mas ele pulou o portão e, em seguida, a família ouviu o disparo. Antes ele disse que amava a família e pediu perdão.

A Polícia Civil apreendeu a arma do crime e um colete à prova de balas. As mortes foram registradas como homicídio e suicídio e o caso será apurado.

