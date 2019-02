“Ele me ameaça de dentro da cadeia”, diz atriz sobre Thompson-Flores

Cristiane Machado, de 35 anos, denunciou o ex-marido Sergio Thompson-Flores por agressão. O caso ganhou repercussão nacional em novembro do ano passado, quando a atriz divulgou vídeos apanhando.

Cerca de três meses depois, Cristiane diz que continua com medo de Sergio. Atualmente, ela trata uma labirintite causada por uma perfuração no tímpano após levar um tapa do homem.

Ao UOL, a atriz revelou que sofre ameaças do ex-diplomata mesmo com ele na cadeia. A intimidação chega por meio de cartas enviadas através do advogado dele.

“Ele me manda cartas através dos advogados, tentando me aterrorizar, pedindo que eu saia da casa, que é nossa, e falando de divisão de bens. Esses dias, ele me mandou uma carta falando que vai ficar com os guardanapos de casa. Dá para acreditar? O homem que tentou me matar está, de dentro da prisão, pedindo guardanapo”, diz ela.

“E fica claro para a minha advogada que isso é uma tentativa de me desestabilizar, e é um tipo de violência psicológica, uma ameaça. A cada pedido de habeas corpus, eu fico aterrorizada. Se um homem quebrou tantas vezes a medida protetiva [entre a denúncia e a prisão, houve um intervalo de um mês, período em que ele não poderia se aproximar dela, mas a procurou], o que vai acontecer com a minha vida?”, revelou.