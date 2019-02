André Valadão lança ‘cartão gospel’ e causa revolta entre evangélicos

André Valadão, pastor e um dos cantores de maior sucesso no segmento gospel, causou polêmica na última semana ao apresentar um cartão de crédito vinculado à marca Fé.

O anúncio, feito durante um culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, trata de uma parceria com o banco BMG voltado a aposentados, pensionistas do INSS e funcionários públicos. De acordo com Valadão, o cartão tem taxas de juros mais baixas que os convencionais.

“Marca como outra qualquer”

A novidade desagradou evangélicos, que acusaram o pastor de comercialização da fé. No último dia 18, ele usou seu canal do YouTube para tentar explicar o novo negócio.

“Eu criei essa marca desde o ano 2000, já são muitos anos e a gente vê a marca espalhada por todo lado do Brasil a ponto de a gente usar a hashtag #fépratodolado”, afirmou.

Segundo o pastor, o cartão está sendo bem aceito apesar da controvérsia que gerou. Ele se defende dizendo que a Fé é uma marca como outra qualquer. O brasão estampa diversos produtos, como bonés, camisetas, capacetes e capinhas de celular.

“Tem muita gente revoltada com o cartão de crédito, pensando que a gente está comercializada a fé ou comercializando a igreja. Gente, deixa eu te falar, a marca fé é uma marca como outra marca, é uma marca de um produto que você comercializa”, justificou.

“A gente não está comercializando a fé das pessoas, o brasão fé é simplesmente um segmento de venda de produtos, algo que eu carrego há muitos anos e tem sido um sucesso.”

Em nota, a Igreja Batista da Lagoinha diz que “não tem nenhum vínculo com o produto, bem como com a instituição financeira relacionada”. A instituição religiosa ressalta que a marca Fé não pertence a ela e que “não receberá nenhuma comissão decorrente da adesão das pessoas ao produto/serviço oferecido”.

Veja a repercussão do cartão lançado pelo pastor:

A fé virou um mercado bem lucrativo. Parabéns @andrevaladao pela coragem da heresia. pic.twitter.com/Kqo1QdFp08 — Letícia Sebastian (@leticia_see) February 18, 2019

"Cartão de crédito Fé" … André Valadão tentando superar o bispo Macedo pic.twitter.com/PbhDAAjdkN — Isaac Bruno (@IsaacBrunoNery) February 17, 2019

Eu te dedico esta imagem! pic.twitter.com/CTR2ocoi4r — Alysson Steve (@alysson_steve) February 16, 2019

André Valadão vendendo cartão dentro da igreja, tá bom esse absurdo pra voces amigos? pic.twitter.com/PSifJBYRTw — André Soares (@andresoarez) February 16, 2019

Vocês já adquiriram o cartão de crédito "FÉ"? É pra pagar aquelas contas que SÓ POR DEUS. #andrevaladao pic.twitter.com/8pOz8J6D1y — Evangélicos Contra Os Evangélicos (@evangelicosVS) February 16, 2019