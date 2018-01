O que acontecerá com os 13 irmãos encontrados em cativeiro

Na terça-feira (16), as autoridades da Califórnia, nos EUA, resgataram 13 irmãos, 7 adultos e 6 crianças, mantidos em cativeiro pelos próprios pais. Os filhos estavam subnutridos, sujos e acorrentados em suas camas. A denúncia foi feita por um deles, uma jovem de 17 anos, que conseguiu escapar e pedir ajuda. De acordo com a polícia, a idade deles varia entre 2 e 29 anos.

Logo após a denúncia, o casal David Allen Turpin, 57 anos, e Louise Anna Turpin, 49, foi preso e acusado de tortura. Os irmãos foram levados para um hospital universitário para cuidados clínicos em Riverside onde receberam mantimentos e, agora, o Serviço de Proteção às Crianças (Child Protective Services) está tomando as devidas precauções a respeito.

Mary Parks, diretora de Relações Públicas da Assistência Social local disse à ABC News que “a principal prioridade é que os menores sejam atendidos pelo hospital. Depois de estarem saudáveis ​​e prontos para serem liberados, os Serviços de Proteção à Criança solicitarão aprovação ao tribunal para cuidar deles”, explica.

Além disso, as autoridades avaliam se os filhos adultos são capazes de tomar decisões por si mesmos, visto o trauma psicológico que sofreram. Se for provado que não, a organização assumirá a responsabilidade a partir daí, sendo o escritório da CPS um defensor de adoção de irmãos. Por isso, a instituição garante que todos os filhos serão adotados juntos.

De acordo com o escritório, as vítimas estão recebendo doações e propostas beneficentes do mundo todo. Todavia, a agência prefere que os irmãos não sejam tributados pelo dinheiro que eles recebem. Por isso, decidiram criar um fundo, onde toda a doação colhida passe pela Fundação do Centro Médico Regional do Condado de Riverside.

Acredita-se que as 13 vítimas sejam filhas biológicas do casal.

