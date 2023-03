Vestido de noiva azul é uma das tendências de 2023

Está oficialmente aberta a temporada de casamentos de 2023. As Bridal Fashion Week internacionais começaram em janeiro, na Alemanha e em Copenhage, e trouxeram o que há de mais promissor para os looks do grande dia. O visual deste ano segue a silhueta clássica, mas, ao contrário do que se imaginaria, o branco não está tão em alta. Estampas florais abrem espaço para noivas ousando nas cores, e não apenas nos detalhes. O site especializado neste tópico, Brides, antecipou que o vestido de noiva azul, em suas mais diversas tonalidades, vem com tudo. Que tal se inspirar?

Estilistas focados em noivas, como Amsale Aberra, Ines Di Santo, Nadia Manjarrez, apresentaram vestidos em tons azulados nas semanas de moda e são belíssimos. Tem do azul celeste claríssimo, até os mais escuros – com ou sem estampas. Se você quiser sair do óbvio no casamento, é uma bela oportunidade

Vestido de noiva azul é o novo branco

Azul é o novo branco. Os vestidos de noiva azuis foram apontados como a principal tendência das semanas de moda para 2023. Não é preciso mais deixar as cores apenas para as madrinhas, as noivas não só podem, como merecem um toque de cor – mesmo que discreto, como no modelo acima.

Vestido de tule azul

Os modelos clássicos de vestidos, como esse com a saia de tule, ficam mais modernos quando em cores. Um visual bem Cinderela.

Vestido de noiva azul com flores

A grife de noivas da estilista Nadia Manjarrez usou o azul na coleção de vestidos para 2023, com a silhueta tomara que caia e bordados florais. A Ines Di Santo também lançou um vestido azul com detalhes de estamparia, mas seguindo outra direção, com as flores maiores ao longo da saia.

Cor apenas nos detalhes

Os vestidos com detalhes coloridos também entram nessa moda: não é preciso uma peça inteira azul, dá para usar a cor como estampa ou no tule da saia.

E você, vai apostar?