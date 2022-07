Vestido de noiva de Juma Marruá é inspirado na natureza. Veja detalhes

Finalmente os personagens de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Babosa) se casam com uma grande festança na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) acompanhados de Tibério (Guito) e Muda (Bella) e selam o capítulo 100 de ‘Pantanal’. Ao som do berrante do ‘Velho do Rio’ (Osmar Prado), o casal mais comentado da televisão dos últimos tempos, recebe a benção para se casarem. Algumas curiosidades do público e críticos de TV já foram desvendadas, e uma delas é o vestido de noiva de Juma Marruá.

“Eu queria um vestido que remetesse a algo da natureza, que fosse mais rústico. Conheci a Jacqueline Chiabay, que faz um trabalho de tricô com fitas de sobra de couro. E aí nós, juntas, desenvolvemos esse vestido, que é todo feito em crochê de couro, com fitas de couro natural. É uma trama de tricô e crochê intercaladas e feitas com as tiras dos retalhos de couro cortadas manualmente”, explica a figurinista da novela Marie Salles.

Para quem acompanha a trama das 21h da TV Globo, é bastante claro o apoio e a importância da preservação do Bioma Pantanal transmitida pelo autor Bruno Luperi, e essa consciência também é refletida em inúmeros outros pontos da novela, e não poderia ser diferente com o vestido especial . Ele é feito da sobra de couro que vem de um projeto social de áreas rurais bastante interessante. “Assim como tantos outros produtos desenvolvidos a partir do reuso de couro proveniente da indústria brasileira do vestuário, o vestido da Juma faz parte de um projeto de produção coletiva e cooperada envolvendo mulheres artesãs de comunidades rurais do entorno do ateliê de Jacqueline Chiabay e de várias outras localidades do Espírito Santo. Parte dessa produção no corte manual das tiras das aparas de couro também é destinada a trabalho e renda como forma de ressocialização a mulheres egressas do sistema prisional, que fazem parte de um projeto chamado Novas Marias. O propósito desse projeto é a sustentabilidade do início ao fim do processo: além da Jacqueline e sua equipe prolongarem a vida útil desta matéria-prima, o couro de caprino de abate – que é descartada erroneamente, podendo ser muito prejudicial para o meio ambiente –, elas o transformam em objetos de decoração e de moda, cheios de conteúdo e com a verdadeira humanização do vestir e do usar, através do fazer artesanal. Este projeto eco social foi idealizado e é coordenado há mais de 30 anos pela Designer e Estilista Jacqueline Chiabay”, ressalta Marie. Sobre os acessórios, Juma basicamente não usará nenhum. Assim, o figurino consegue manter as características do espírito livre da personagem.

O traje do noivo será de um típico pantaneiro, homenageando seu pai e a região do Pantanal, com guaica e faixa pantaneira. A segunda noiva, interpretada pela atriz Bella Campos, usará algo totalmente manual, confeccionado nos Estúdios da emissora. “Quanto à Muda (Bella Campos), eu queria que o vestido fosse feito por costureira, que desse a impressão de um vestido feito manualmente. Então fiz tudo na costura, com a contramestra e as costureiras dos Estúdios Globo, da produção de figurino. São dois tecidos, um transparente com textura, e um tecido floral, embaixo. Quando ela anda, esse tecido floral aparece, com estampas bem miúdas. E na cabeça ela tem também uma guirlanda de flores secas, nas cores rosa, lilás, que acompanham a estampa do vestido. Ela só usa essa guirlanda como acessório. Importante falar que o vestido da Muda e a guirlanda foram feitos nos Estúdios, pela produção de figurinos, que é a costura, e pela equipe de adereços”, finaliza Marie Salles.

Possivelmente os modelos usados na novela serão solicitados por diversas noivas em ateliês de todo o país após a exibição do capítulo 100 tão aguardado, e o estilista Charles Hermann confirma: “Sem dúvida os modelos serão solicitados por noivas que se identificarão com o estilo que as atrizes usarão na novela, pois elas sempre ditam moda e para quem gosta costuma segui-las”, explica. Sobre as escolhas das personagens e convidados, o estilista e sócio da Victoria Alta Costura ressalta: “Sem dúvida são vestidos lindos das duas noivas, bem artesanais, leves e delicados, tudo a ver com elas e com o cenário inspirador que é o Pantanal. Os convidados do casório estão exatamente na mesma linha, seguindo também o conforto e o estilo da região que também é bastante quente”, finaliza.