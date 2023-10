Vermelho cereja: 8 looks com a cor da primavera para se inspirar

Pode acreditar, a cor que está aparecendo em 9 de 10 armários das fashionistas de plantão é o vermelho. E, se durante a temporada mais quente do ano ele chega bem vivo, nas estações de transição, como a primavera, é hora de dar o local de honra para um tom mais sóbrio, mas nem um pouco chato: o vermelho cereja.

O tom já é sucesso no outono do hemisfério norte, mas foi uma das cores escolhidas para colorir os acessórios do desfile de Primavera/Verão 2024 da Gucci, ou seja, ele vai ficar por aí, transacionando as estações por mais um tempo.

Como inserir o vermelho cereja nos looks

Se você é daquelas fã de tons neutros e ainda não está convencida que a cor pode ser uma boa, comece inserindo acessórios do tom.

A bolsa vermelho cereja é um clássico que pode ser muito bem encontrada em brechós, já que a cor nunca sai de moda. Quanto mais com carinha de vintage, mais descolado o look.

Continua após a publicidade

Bolsa combinando com o sapato? Que tal mudar para combinar com a meia? Aqui, o vermelho cereja quebra o look todo preto.

Continua após a publicidade

Para os dias quentes, o tom é muito bem vindo em acessórios como o boné.

Peças vermelho cereja para inserir no guarda-roupa

A cor vai muito bem em estampas, como os arabescos no maiô branco. Com a calça branca, o visual vai da praia para a cidade em um passo.

Continua após a publicidade

Vale inverter a posição e optar pela cor na parte de baixo. Estampada, os desenhos brancos deixam a peça fresca para os dias quentes.

Continua após a publicidade

Vermelho cereja + branco é o match perfeito nessa primavera. Aqui, o shorts de linho vem acompanhado da camisa com manga balonê, outra tendência da estação.

A camisa de alfaiataria também entra na dança e vem combinada com uma saia branca e cintos pretos para quebrar o ar sério da peça.

Continua após a publicidade

E como transformar uma peça que, em primeiro momento, pode ter cara de outono? Simples: aposte no tom sobre tom e combine o vermelho cereja com um tom mais aceso nos pés.