Uau! Kate Middleton usou um vestido fabuloso em homenagem à Diana

Kate Middleton sempre arrasa nos looks. Na última quarta-feira (11), a Duquesa de Cambridge acertou mais uma vez na escolha, dessa vez para comparecer ao tradicional jantar de recepção do Corpo Diplomático oferecido pela Rainha Elizabeth II. Com um vestido deslumbrante, ela pareceu, mais uma vez, homenagear a sogra dela, Princesa Diana.

Para a ocasião, Kate escolheu um vestido longo de veludo azul marinho, com mangas longas e justo ao corpo. Além do modelo, uma criação da grife Alexander McQueen, ela usou uma faixa azul da Royal Victorian Order, uma ordem de cavalaria do tempo da rainha Victoria, que representa as honras dadas a ela pela Rainha Elizabeth.

O vestido de Kate lembra o icônico vestido usado por Lady Di, em 1985, durante um jantar na Casa Branca. A peça ficou conhecida como “Vestido Travolta” porque naquela noite a princesa foi fotografada dançando com o ator. A peça original foi vendida em um leilão nessa semana por 264 mil libras, o equivalente a 1,4 milhão de reais.

Lady Di e John Travolta em 1985

Além do vestido, um outro detalhe chamou atenção no look de Kate: a tiara Queen’s Mary Lover’s Knot. O acessório feito de pérolas e diamantes foi dado à Princesa Diana como um presente de casamento, mas já está na família real há mais de um século. Ela foi fabricada em 1913 pelo joalheiro Garrard, à pedido da rainha Mary e é uma réplica de uma tiara idêntica ainda mais antiga, que pertencia à avó de Mary.

Leia mais: Belíssima, Fátima Bernardes arrasa com vestido vermelho no look do dia

+ Ator da Netflix é encontrado morto aos 14 anos

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente