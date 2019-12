Com jeans skinny, Kate Middleton arrasa no look “natalino”

Kate Middleton conseguiu montar uma combinação com as tradicionais cores do Natal sem ficar caricata. As peças eram básicas: jaqueta vermelha, suéter e polainas verdes, botas escuras e calça jeans.

Esse último item inclusive ganhou os holofotes pelo fato de ser skinny. O modelo de calça justinho é uma opção confortável, principalmente se o tecido tem uma boa elasticidade. Kate deixou o look com um ar despojado e prático, afinal, o importante ali era ter conforto.

O look foi usado em um de seus compromissos reais, nesta quarta-feira (4), em que Kate substituiu a rainha como a nova patrocinadora da instituição Family Action (Ação da família, em português), que ajuda crianças e famílias vulneráveis ​​ou desfavorecidas por meio de serviços locais e nacionais.

A duquesa de Cambridge se divertiu junto às crianças com as séries de atividades natalinas. Inclusive, eles aproveitaram para produzir uma série de enfeites para decorar a instituição.

O Palácio de Kensington divulgou um comunicado sobre o novo posto ocupado por Kate: “A Duquesa de Cambridge passou grande parte dos últimos oito anos reunindo instituições de caridade e organizações que trabalham todos os dias para fortalecer nossas famílias e comunidades. Existe uma forte correlação entre o bem-estar dos pais ou responsáveis ​​e o desenvolvimento de seus filhos, o que é por isso que organizações como a Family Action que fornecem apoio são fundamentais para o futuro da criança. Esse novo patrocínio está alinhado com o trabalho de longa data de Sua Alteza Real nos primeiros anos e com a importância de apoiar crianças e famílias durante esse período seminal de suas vidas “.

