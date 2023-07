Tiffany & Co. lança nova campanha com Beyoncé

A joalheira nova-iorquina Tiffany & Co. anunciou sua nova coleção cápsula com a cantora Beyoncé nesta sexta-feira (28). A Return to Tiffany® x Beyoncé presta homenagem à Renaissance World Tour, turnê da cantora, reinterpretando o icônico modelo da maison com a iconografia e o espírito dos shows. O lançamento das criações está marcado para 29 de julho.

A data coincide com a apresentação de Beyoncé em East Rutherford, Nova Jersey. Mas a parceria não começou agora: a grife havia divulgado anteriormente que é a joalheria oficial da Renaissance World Tour, depois do sucesso da campanha Lose Yourself In Love, de 2022, estrelada pela artista.

Os itens do Return to Tiffany® x Beyoncé variam de $275 a $700, com 100% do lucro revertido para um programa de bolsas de estudo, o About Love, que é também uma parceria entre a Tiffany & Co., a BeyGOOD Foundation e a Shawn Carter Foundation.

Esses recursos vão financiar o ensino para estudantes das artes e áreas criativas em cinco universidades historicamente negras: Lincoln University na Pensilvânia, Norfolk State University em Virgínia, Bennett College na Carolina do Norte, Universidade do Arkansas em Pine Bluff e Universidade Estadual Central em Ohio.

O programa foi responsável por apoiar mais de 100 estudantes desde sua criação, mas continua promovendo oportunidades profissionais para comunidades sub-representadas nos setores criativo e de joias.

