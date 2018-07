O look de Kate e Meghan no primeiro evento sem os maridos

As duquesas Kate Middleton e Meghan Markle prestigiaram, nesse sábado (14), a final feminina do torneio de Wimbledon. Esse é o primeiro evento que elas comparecem juntas sem a presença dos maridos.

Para acompanhar a competição, a duquesa de Cambridge escolheu um vestido branco com bolinhas pretas da grife inglesa Jenny Packham. Já Meghan optou por uma camisa listrada azul e branca da Ralph Lauren com calças creme de perna larga e um chapéu branco.

Confira os looks:

–

–

A final foi disputada pela americana Serena Williams e a alemã Angelique Kerbe. Antes do jogo, Meghan e Kate se encontraram com ex-campeãs de tênis e conversaram com jovens que também participam do torneio.

