Tendência: 4 cores de batom para usar nesta primavera

Por Raíssa Basílio Atualizado em 24 out 2022, 10h25 - Publicado em 24 out 2022, 09h29

Não são apenas as roupas que mudam quando entramos em uma nova estação: para acompanhar o clima, a maquiagem também surge em novas cores e texturas. E com o batom, é claro, não seria diferente! Nas semanas de moda, os lábios foram o grande foco, com cores mais alegres e intensas.

A pele glossy entrou com força total, deixando o foco completamente nos lábios, que chegam mais poderosos que nunca. Vinho, laranja e rosa estão entre as apostas para a primavera e verão. Vamos conferir as maiores promessas?

Batons escuros estão com tudo!

Incomum na temporada de calor, o batom vinho, escurão, esteve presente no desfile da Chanel, mostrando que ele pode, sim, ser usado mesmo nos dias quentes. Para trazer para a estação, a aposta é usar a versão líquida.

Do vinho ao rosé

O rosé, tanto nos lábios quanto nas maçãs do rosto, garantem um look mais diurno, ideal ocasiões que pedem uma maquiagem fresca e leve. A grife italiana Max Mara trouxe esse tom na boca das modelos em seus desfiles de Primavera/Verão.

Aquele laranja que é quase vermelho

O batom vermelho poderoso é um statement em qualquer estação do ano, e na primavera ele vem com uma tonalidade puxada para o laranja. A Moschino trouxe a cor para seus desfiles, tanto nos lábios, quanto nos acessórios e unhas. A textura vai da sua preferência: apesar do gloss e dos cremosos serem a grande pedida da temporada, para quem busca durabilidade o matte segue sendo opção.

O queridinho coral

Fizemos toda uma escala de cores e chegamos ao coral, que é basicamente um laranja mais lavado, que flerta com o rosa. A Max Mara também usou essa cor nas passarelas, que é outra aposta para os dias quentes.