10 looks estilosos para andar de avião

As férias estão chegando e já é o momento de começar a planejar sua próxima viagem. Depois de fazer as malas, o próximo passo é pensar no look para usar no avião. Mas calma que não é nada complicado.

Não tem uma roupa ideal para viajar, mas uma dica é escolher uma roupa e calçados muito confortáveis, ainda mais se você for passar muitas horas dentro do avião. Para disfarçar a cara de sono, aposto nos óculos de sol. Eles deixam qualquer look muito mais estiloso.

A equipe de CLAUDIA reuniu alguns looks de famosas para te inspirar e ajudar na hora de ir para o aeroporto. Confira:

Mandy Moore

O look escolhido pela atriz para viajar é composto de um moletom na cor cinza, calça jeans, tênis e um casaco para se fizer frio no avião.

Heidi Klum

Muito gente como a gente, a supermodelo escolheu um macacão bem confortável e um chinelo para viajar. A jaqueta jeans amarrada na cintura deixou o look mais estiloso e super combinou.

Priyanka Chopra

Por que não apostar em um look total white para viajar? Fica muito estiloso e você pode escolher um sapato colorido e confortável para combinar.

Victoria Beckham

Não tem como errar em um look feito com camiseta de frases e calça. Além de ser super confortável, dá uma cara mais descolada para visual.

Gisele Bündchen

A rainha das passarelas mostrou que adora viajar com muito conforto. Ela escolheu uma blusa de gola alta e uma calça jeans com lavagem clara. Para complementar o visual, Gisele usou tênis branco.

Rachel McAdams

As jardineiras também são uma ótima opção para quem vai viajar. Elas são confortáveis, estilosas e fáceis de combinar com outras peças de roupa. Se você estiver procurando um look mais chique, aposte em botas de salta alto, assim como fez a atriz.

Kate Hudson

Não tem nada mais confortável que calça jeans com chinelo. Combinado com uma camisa, o look fica estiloso e não vai te incomodar em nenhum momento da viagem.

Reese Witherspoon e Ava Phillipe

Definitivamente as calças jeans são ótimas opções para usar no avião. Para deixar o look mais estiloso, você pode escolher acessórios como colares e bolsas para complementar.

Gigi Hadid

As leggings são uma opção para montar um look confortável para o avião. Uma dica é usar junto uma jaqueta oversized para dar um ar mais estiloso e descolado.

Salma Hayek

Um look all black vai bem em qualquer ocasião, ainda mais para andar no avião.

