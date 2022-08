7 looks para te inspirar a usar cores vibrantes no inverno

A temporada de frio nos remete a uma cartela de cores mais sóbria, especialmente em tons escuros. O clima já costuma dar aquela desanimada, ainda mais se estiver com um céu nublado. Que tal fugir um pouco do preto, cinza e marrom, e apostar em looks que contrastem com a época e tragam mais alegria? A gente te ajuda a se inspirar para usar cores vibrantes no inverno.

Claro que pode ser um pouco fora da nossa zona de conforto e começar aos poucos pode funcionar. Como uma usar uma peça cheia de cor contrastando com o resto do look, como uma bolsa ou sapato. Se continuar assim, até o fim da estação fria você estará desfilando por aí com um casaco amarelo de pelinhos!

Diretamente do street styles de Paris, Nova York e Roma, veja algumas ideias para se inspirar:

Acessórios são um bom pontapé

Esse casaco, certamente, foge do convencional, mas o grande protagonista aqui é o brinco. É um charme, e uma forma de inserir cores mais ousadas ao visual.

Ponto de cor

O look sóbrio ficou ainda mais interessante com a bolsa colorida. É uma forma a mais de apostar em cores, o que vale é não ficar com medo de errar, pois o ideal é se sentir bem.

Jaquetas podem ser o diferencial

E tem também a evolução do item anterior. Depois dos acessórios, que tal uma jaqueta para dar um up? Ainda dá para jogar no seguro usando apenas duas cores.

Monocromático colorido? Pode também!

Se você tiver receio de combinar cores, usar apenas uma dá certo. Mas, neste caso, o ideal é fugir do preto. A boa notícia é que os looks monocromáticos ainda têm uma função prática e interessante: alongar a silhueta.

O charme das estampas

Estampas e cores parecem demais? Com um visual mais despojado e esportivo, funciona!

Cores com…cores!

Ainda sobre combinações: cores complementares são as melhores amigas do look colorido. O círculo cromático pode ajudar nessa, basta escolher a cor principal e depois checá-lo para escolher a complementar. É garantia de sucesso.

Fugindo do básico

Mais um exemplo de cores complementares, o azul e amarelo dão muito certo juntos. Já temos provas de que isso fica incrível!