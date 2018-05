Roube o look: botas ‘over the knee’ são perfeitas para dias frios

Com muita personalidade, as botas over the knee aquecem as pernas em tempos invernais e garantem exuberância.

As botas de cor vinho, por exemplo, além de serem chiques e leves, deixam o visual menos sisudo para acompanhar a linha alegre do floral de mangas.

Confira três inspirações para montar um look perfeito com o acessório e a estampa de roupa.

Leia também: O passado e o futuro da calça jeans

1.

1. Vestido de algodão, Zara, R$ 339*

2. Brincos de fios de seda, Parfois, R$ 64,90*

3. Bolsa de material sintético, Le Postiche, R$ 159,99*

4. Botas de veludo, Passarela, R$ 199,90*

2.

1. Vestido de algodão, Forever 21, R$ 119,90*

2. Brincos de acrílico, Canal, R$ 139*

3.

1. Vestido de algodão, Coca-Cola Jeans, R$ 338*

2. Bolsa de material sintético, Amaro, R$ 149,90*

*Preços pesquisados em abril. Preços sujeito a alteração.

Veja sobre: Tênis esportivo “do papai” é tendência polêmica entre fashionistas