6 tendências de sapatos para o outono/inverno 2023

Estamos oficialmente no outono, e o clima no território brasileiro segue agridoce, com calor na parte do dia e um friozinho de leve durante à noite. As roupas já começam a mudar e, claro, os calçados também! Para você que gosta de ficar por dentro das tendências, conversamos com profissionais da moda que contam o que deve brilhar em sapatos para o outono/inverno 2023.

As semanas de moda internacionais fomentaram nossa curiosidade neste setor e, lá fora, teve de tudo. “Botas bem longas, acima do joelho, saltos com detalhes e formas inusitadas…ou seja: uma hora boa para ousar nos sapatos! Muita textura, metalizado, pelinhos, brilhos. Tudo isso revisitando modelos clássicos do nosso armário”, diz a personal stylist e comunicóloga especializada em moda Sara Brunelli. Chegou o momento de inovar.

Além de Sara Brunelli, o stylist Ronaldo Paixão e a consultora de imagem e estilo, Ana Letícia Rezende, apontaram quais cores e modelos de sapatos vão dominar nas próximas estações. Entregando spoilers: a bota western e as sapatilhas (este retorno veio aí!) estão entre as principais apostas.

Sapatos para o outono/inverno: botas

Western

As botas western, também conhecidas como cowboy, têm aparecido no street style das semanas de moda e nas lojas. A princípio, podemos ficar com receio de usar, mas elas podem nos conquistar. “Charmosas, cheias de detalhes e ditam o tom de todo o look”, aponta o stylist Ronaldo Paixão.

Over the knee

A bota over the knee foi muitíssimo explorada nos últimos meses, principalmente pela Versace. A grife trouxe modelos de todos os tipos, até em jeans. Quem gostou bastante desse comeback foi a modelo e atriz Emily Ratajkowski. Ela mergulhou de cabeça nessa tendência, apareceu com a versão animal print, de salto fino, cowboy, plataforma e derivados.

A sapatilha é outro saudoso retorno ao mundo dos sapatos, a peça rompeu a bolha dos clássicos e ganhou uma modernizada. O modelo de balé e com um saltinho fino tem se destacado.

Mary Jane

O sapato de boneca, que surgiu nos anos 1920, é uma das principais apostas do outono/inverno 2023. O modelo chamado de Mary Jane (homenagem a uma personagem criada pelo autor e ilustrador norte-americano Richard Outcault) é um clássico, que ganhou uma repaginada nas mãos de Vivienne Westwood e outros estilistas.

Bicolor

Inspirado na versão criada por Coco Chanel, que trouxe um salto com duas cores, bege e preto, na década de 1950. Antes de Chanel, todos os sapatos vinham em um único tom. Anos depois, quando Karl Lagerfeld assumiu a grife, em 1983, ele continuou reinventando e modernizando o conceito do sapato bicolor. Hoje em dia, temos versões preto e branco e até metalizadas.

Sneakers

Para quem não é fã de botas, sapatilhas e sapatos, temos espaço para os tênis. “No street style vimos muito o tênis esportivo, usado com alfaiataria, vestidos, fora do ambiente de corrida e exercícios. Essa moda que não setoriza roupa veio com tudo – e confesso que ela tem um espaço gigante no meu coração!”, aponta Sara Brunelli.

Tendências de saltos e cores

Quais tipos de saltos estão em alta?

Os saltos tratorados continuam invictos na temporada de outono/inverno. Eles são confortáveis e estilosos, não podemos negar. “Ninguém topa abrir mão mais de conforto. Além disso, eles carregam essa estética mais maxi, pesada, fácil de levantar um look”, completa Sara Brunelli.

Outro tipo de salto que chega com força é o kitten heel, ele é mais baixo e funciona muito bem com scarpins e sapatilhas. Pode ser um aliado para o trabalho, eventos sociais ou apenas para te deixar fashion.

As cores

Não sabe qual cor escolher? A consultora Ana Letícia Rezende conta que vale apostar no pretinho básico, no quesito botas, e no vinho, que é fácil de combinar. Já Sara Brunelli concorda que com sapatos é sempre bom fazer uma escolha segura, com neutros como marrom, branco e preto. Uma boa ideia é inovar em outros pontos, como nas texturas e detalhes. “Vermelhos mais intensos e variados, azuis e o metalizado (principalmente no prata) também são minhas apostas”, aponta Sara.

Em qual tendência é seguro investir?

Se você estiver na dúvida, a personal stylist Sara Brunelli sugere listar as características da peça e analisar de acordo com o que você já tem e usa. “A bota cowboy, por exemplo, está em todos os lugares – mas isso não significa que ela faz sentido pra você! Ela é mais pesada ou mais leve? Isso me agrada? Consigo criar quantas combinações com o que já tenho no guarda-roupa?”, sugere Sara.

Já Ronaldo sugere dois modelos para apostar: “Eu investiria em um modelo mais ousado, como os tratorados, e algo mais confortável como os kitten heels. Dá pra aliar esses dois itens com diversos looks, não vão faltar opções”.