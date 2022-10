8 formas de deixar um look ainda mais estiloso com botas cowboy

Atualizado em 26 out 2022, 15h13 - Publicado em 27 out 2022, 08h29

Por Raíssa Basílio Atualizado em 26 out 2022, 15h13 - Publicado em 27 out 2022, 08h29

As passarelas ditam as tendências, mas o street style não fica atrás – isso quando um não inspira o outro, claro. Dito isso, temos um novo alerta: as botas cowboy. O estilo country é uma referência que tem circulado no exterior e é bem comum em algumas cidades no interior dos Estados Unidos.

Delimitando aqui a inspiração apenas nos pés, temos looks para provar que a trend cowgirl tem tudo a ver com o aumento das temperaturas. Que tal fazer como a Beyoncé e se render ao modelo? Isso porque a Ivy Park, colaboração da cantora com a Adidas, tem usado e abusado desse estilo.

E não é preciso limitar as produções, já que as botas cowboy entram como protagonistas em diferentes looks. Temos aqui 8 fotos para servir de inspiração, variando gostos e estilos.

Botas cowboy com look de couro? Pode

O clima no Brasil é um grande enigma, por isso aqui temos um visual que consegue se adequar bem: saia, top e uma jaquetinha caso esfrie. A roupa tem influências do rock, mas sem pesar, apenas duas cores em peças fáceis de combinar. A bota de cowboy chega para modernizar o look e trazer cor.

O básico nada básico com botas de cowboy

Camisetas oversized e vestidos largos conversam muito bem com botas cowboy mais longas, criando um equilíbrio nas proporções. Um look que facilmente pode ser usado em um show ou para aí até a padaria com muito estilo, já que não deixa de ser básico.

Botas cowboy com blazer e jeans

A produção de trabalho acaba de ganhar novas camadas. A bota cowboy em cor única ficou moderna, mas ao mesmo tempo elegante, com a combinação de jeans e blazer clarinho.

Continua após a publicidade

Botas cowboy com jeans e camisa

Aqui, a combinação de camisa branca – que é um clássico obrigatório no guarda-roupa – com jeans rasgado e bota country ficou casual, mas ainda assim estilosa e fácil de usar.

Cowgirl com toque urbano

Vestidos mais justos e com uma pegada mais esporte são outra boa pedida, porque quebram o estilo cowgirl trazendo uma vibe mais urbana. A bota, por ser branca, também tem um toque moderno. Outra alternativa bacana são macacões, o modelo jeans vem carregado de estilo country, mas dá para dar outra cara usando outros tecidos e modelagens.

Botas cowboy com vestido curto

O vestido preto curto ficou ótimo com a bota cowboy, uma boa pedida para seus passeios na primavera. O look, que seria básico, ganha um charme extra com o calçado.

Botas cowboy com slip dress

Outro curinga no armário, o slip dress – que é básico e fácil de usar – vai muito bem com as botas cowboy. Vale investir em um modelo neutro para um look mais sóbrio, ou ousar com os calçados coloridos.

Botas cowboy com saia longa

A saia longa com fenda também funcionou muito bem com as botas, um look descomplicado, mas visualmente interessante! Pronta para se render?