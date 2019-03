Sandália vira sensação de mulheres em lua de mel

De todas as malas que uma pessoa faz na vida, a da lua de mel é uma das mais especiais. Agora, a nova tendência do momento para essa viagem marcante é um modelo de sandália muito delicada feita pela designer Emme Parsons.

A artista de Los Angeles administra sua marca exclusiva desde novembro de 2017 e seus produtos sempre respeitam seus princípios de sustentabilidade e artesanato. Cada par de sandálias e rasteirinhas da linha é feito à mão na Toscana, na Itália.

Com solas mais grossas que o normal, as peças podem ser usadas com mais frequência e resistem mais à superfícies ásperas como um calçadão ou uma rua de paralelepípedos. Os materiais usados na confecção são provenientes de fábricas de gestão familiar.

Segundo a própria Emme, ela percebeu que grande parte de suas clientes compravam as sandálias que ela produz para usar em luas de mel. Ao perceber a tendência, ela ficou muito feliz, considerando que criou a coleção na França, enquanto viajava por cidades românticas. “É uma honra ser incluída em tais memórias especiais”, diz.

Todas as peças estão à venda e podem ser enviadas para o Brasil, apesar do preço salgado. Confira alguns dos modelos disponíveis:

Susan Slide Sandal

Com um detalhe cruzado no peito do pé, o modelo, disponível em preto, prata e dourado, pode ser encontrado no site Nordstrom, por aproximadamente R$ 1.372.

One Flat Sandal

A sandália flat tem um saltinho e uma fivela no tornozelo e custa aproximadamente R$ 1.505, no Nordstrom. Está disponível nas cores preta e prata.

Susan Ankle Tie Sandal

Acompanhando da moda das sandálias gladiadoras, a peça está disponível no site Nordstrom nas cores preto, dourado e ardósia (um cinza azulado), e custa cerca de R$ 1.505.

Cecilia Sandal

Um dos modelos mais básicos, lembra uma rasteirinha, mas conta com um pequeno salto. No site Nordstrom, pode encontrar as cores navy (azul-marinho) e vermelho, por aproximadamente R$ 1.372.

