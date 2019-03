Zara anuncia loja online no Brasil

A marca espanhola Zara, queridinha de muitas brasileiras, vai finalmente lançar sua loja online no Brasil. Além das diversas unidades espalhadas pelo País, agora as consumidoras também poderão comprar as peças de sua coleção pelo site da fast fashion.

O lançamento do e-commerce está previsto para o dia 20 de março, quarta-feira. A loja pela internet vai funcionar de forma integrada às outras 57 lojas oficiais da Zara em território brasileiro. Com a novidade, todos os produtos das linhas Women (feminina), Men (masculina), Kids (infantil) e Newborn (recém-nascido) estarão disponíveis para compra virtual.

Outra novidade é que a plataforma vai permitir que clientes acessem uma seção de roupas e acessórios com curadoria da própria equipe da marca.

ENTREGAS

Nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, além das cidades de Belo Horizonte e Curitiba, as entregas contam com um prazo reduzido. Comprando até as 15h de um dia, os consumidores já recebem as peças no dia seguinte. Em São Paulo, há ainda recurso de entrega no mesmo dia, com o pagamento de uma taxa adicional.

Além do site, a loja poderá ser acessada no aplicativo da marca, disponível em versões para iOS e Android.

