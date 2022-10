Uma seleção de sapatos para trabalhar com conforto e estilo

Como já te contamos aqui, existem diversos modelos de sapatos para trabalhar com conforto e, claro, sem abrir mão do estilo! Se você está no time que abandonou de vez o salto alto, nada melhor do que apostar naqueles baixinhos com ar elegante e que sempre dão certo – como as mules, Oxfords e mocassins. Abaixo, você confere uma seleção especial destes modelos para aprimorar os seus looks profissionais.

1) Mule Bebecê Nobuck, na Gaston: R$179,99

2) Mule Bebecê Corrente, na Gaston: R$55,99

3) Mule Bebecê Preto, na Gaston: R$62,99

4) Oxford Via Scarpa Oliva, na Gaston: R$99,99

5) Mule Beira Rio, na Gaston: R$39,99

6) Mocassim Tratorado com Correntes, na Netshoes: R$149,90

7) Mocassim Tratorado, na Netshoes: R$99,90

8) Mocassim Donatella, na Netshoes: R$59,99

9) Mocassim Feminino Vicerinne, na Netshoes: R$119,90

10) Mule GiGiL Square, na Netshoes: R$55,99

11) Mocassim Shoestock Caramelo: R$229,90

12) Mule Shoestock Creme: R$64,90

13) Mule Gabriela, na STUDIO Z: R$49,99

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na segunda-feira (10) e podem estar sujeitos a alterações.