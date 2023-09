Roube o look: as batas vão substituir os croppeds?

O ritmo acelerado com que as tendências vêm e vão nem sempre alcança todas as peças: os croppeds ficaram em alta por longos anos. Há quem diga, porém, que o modelo dará lugar as batas, túnicas e blusas que valorizem o ombro e o colo. Isso não quer dizer que você precisa abandonar a barriga à mostra, mas é possível apostar nas outras opções para se manter atualizada na moda. Neste roube o look, separamos três visuais imperdíveis com essa proposta.

Bata para mulheres elegantes

Dias ensolarados pedem uma combinação mais leve, e o visual acima tem tudo a ver com isso. Para transmitir sofisticação, aposte em itens brancos e acessórios beges, como a bolsa de palha, o óculos de sol e a sandália marrom.

Beleza é o nome!

Combinar elegância com modernidade nunca foi tão fácil! As blusas sem alça são uma excelente opção para quem busca valorizar os ombros e o colo. Os colares, nesse caso, acrescentam complexidade ao look, retirando o aspecto de básico enquanto dão vida a uma produção estilosa.

Pronta para arrasar

Quem não gosta de um all black, não é mesmo? Usando uma camiseta ou um vestido junto de uma calça preta colada e um salto chique você garante um visual digno de muitos elogios. O bracelete e os rasgos no joelho da calça dão o charme!

