Camila Queiroz: 3 looks sexys e elegantes da atriz para apostar já

O estilo de Camila Queiroz é sexy, elegante e romântico. Seu visual autêntico se adapta facilmente as diferentes ocasiões e permite uma grande variedade de propostas – não à toa, a atriz conquistou o Brasil com seus looks. A seguir, você confere produções de Camila para se inspirar!

Camila Queiroz explora sensualidade em seus looks

Nascida em Ribeirão Preto, a artista ficou nacionalmente conhecida ao interpretar Angel na novela Verdades Secretas, em 2015, mas sua carreira pública havia começado antes.

Aos 14 anos, ela foi morar sozinha na cidade de São Paulo para trabalhar como modelo e, dois anos depois, embarcou rumo ao Japão. Camila também trabalhou em Nova York, mas voltou ao Brasil para o teste da novela.

A sensualidade da personagem que lançou a artista para os holofotes é uma característica em comum à atriz. Ela explora roupas com decotes e transparências, em um jogo de esconde e mostra que dá o tom do lado sexy da artista.

O estilo elegante de Camila Queiroz

Camila não se limita a um estilo. Tanto que também veste peças com modelagens do estilo romântico, como a saia midi redonda e os babados, ou recortes mais retos para demonstrar sofisticação. A diferença de seu visual se dá porque ela pensa nos looks de acordo com a ocasião.

Camila Queiroz aposta em composição despojada

Outro ponto fundamental para entender o estilo de Camila está no conforto. Com looks despojados e divertidos, ela ainda consegue demonstrar sua sensualidade e seu poder, porque os truques de styling ajudam a atriz a demonstrar seu gosto. Exemplo disso é a camisa social aberta somada ao salto alto no look anterior.