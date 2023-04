Roube o Look: Glow up de primeira dama de Willa em “Succession”

Succession pode falar de intrigas familiares e negócios, mas também é uma série com um senso estético que trabalha minuciosamente os detalhes. A personagem Willa Ferreyra (Justine Lupe), agora Willa Roy, teve uma baita evolução no estilo na quarta temporada. Casando (literalmente!) de forma certeira com os planos de carreira do marido, Connor Roy (Alan Ruck), que se candidatou à presidência dos Estados Unidos.

No primeiro ano da série, Willa apareceu como uma típica moça de Nova York quando começou a namorar Connor. Nos episódios mais recentes, ela se tornou uma dama da alta sociedade, pronta para virar Primeira Dama. Ela está mais loira e, seu estilo, mais polido que nunca. Temos aqui 3 looks que Willa usou nos capítulos mais recentes de Succession, dando a entender que Willa não está para brincadeira.

Alfaiataria moderna

Nada é mais chique do que um conjunto em tweed, criação de Coco Chanel e look de assinatura da grife. Recentemente, Willa apareceu com um vestido de lã com um toque parisiense e contemporâneo, da grife Sandro Paris. A roupa é uma releitura de uma estética vintage, já que une a ideia de um conjunto de duas peças em uma vestido.

Off-white de milhões

No dia de seu casamento, Willa apareceu com um vestido branco transpassado, que em um primeiro momento parecia um blazer oversized sem mangas. No caso, se trata uma peça bem acinturada que imita a lapela de um terno da Ted Baker, marca britânica de luxo. Para roubar este look você pode apostar em um vestido, ou em blazer que possa ser usado como um item único.

Quiet Luxury digno de Primeira Dama

A estética da personagem está completamente trabalhada em alfaiataria e peças clean, que conversam com o quiet luxury, algo que a Shiv explora desde o começo de Succession. Já estamos curiosas para ver os próximos modelitos de Willa.