Roube o look: 3 visuais com camiseta para usar no trabalho

Todo mundo tem pelo menos uma camiseta no guarda-roupa, e não é de agora: criada em uma época a.C, onde soldados romanos usavam o item como roupa íntima, foi popularizada nos anos 1950 e, desde então, é sucesso absoluto. Com tanto tempo de história, é normal que às vezes nos esqueçamos que ela pode ser ótima para composições complexas, elegantes e até mesmo voltadas ao trabalho. Hoje, separamos três visuais que vão te dar vontade de usar t-shirts no emprego.

Juntinho da alfaiataria

Misturar peças sociais com a camiseta é uma maneira de tornar este item mais sério e, portanto, adequado para escritórios. Combinando os dois com scarpin, bolsa e acessórios, o look fica ainda mais completo.

Para modernas

Continua após a publicidade

Não é novidade que mulheres do estilo urbano amam couro, contraste e t-shirts. Ao unir isso tudo em uma única produção, a partir de uma saia longa do material e uma camiseta branca, por exemplo, você demonstra sua personalidade para os outros antes mesmo de falar qualquer coisa. Para mais sofisticação, aposte em uma sandália com salto e um colar.

Adepta aos tons claros

Se você ama cores claras, usar camiseta e tênis brancos com blazer e calça bege é uma excelente escolha. Acrescente óculos, bolsa e relógio para tornar o visual mais complexo.