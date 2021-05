Rita Lee é diagnosticada com câncer de pulmão

A cantora Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão. O comunicado, divulgado no perfil oficial da artista no Instagram na noite desta quinta-feira (20), aponta que o tumor encontra-se em estágio primário.

O câncer foi encontrada durante exames de rotina realizados em São Paulo, cidade onde a cantora vive. Leia o comunicado na íntegra:

“Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelista Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smalatez, Dra. Carmen Silva Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e Luz Divina.”

Em 2010, Rita Lee passou por uma mastectomia, aconselhada por sua médica, por conta do histórico familiar. A mãe da cantora faleceu em decorrência de um tumor.

“Minha ginecologista aconselhou a retirada das mamas, algo que não fez muita diferença, uma vez que as minhas já eram pequenas. Prefiro ficar sem peitos e tranquila a ficar com eles e paranoica”, disse Rita em 2010 para a revista Istoé.

Desejamos uma boa recuperação à nossa querida Rita Lee!