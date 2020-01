Reunimos os tênis mais incríveis lançados durante o mês de março

Garota, como foi o mês de março por aí? Por um acaso você se lembra que nestes últimos 31 dias tivemos Carnaval e início do outono, tudo de uma vez? E, bem, não foi só isso. No universo da moda, por exemplo, algumas marcas de calçados fizeram questão de colocar novos modelos de tênis (lindinhos!) em seus catálogos.

Como a gente sabe que o assunto te apetece, selecionamos a dedo só os lançamentos mais legais da temporada, e trouxemos sete opções estilosas de marcas como Adidas, Fila e Rebook, citando apenas algumas.

Tem novidade para as fãs de ‘Game Of Thrones’, de ‘Dumbo’, para as esportivas e para quem não dispensa um modelo mais básico.

Ultraboost X Game Of Thrones, Adidas

–

A espera pela oitava e última temporada de “Game Of Thrones” está prestes a chegar ao fim, e a Adidas, que no ano passado fez suspense sobre uma coleção de tênis em parceria com a série, colocou à venda duas novas versões do icônico Ultraboost, ambas inspiradas em GOT.

Tecnológico, o calçado tem sola responsiva e permite o livre movimento dos pés, por isso o preço um tanto quanto salgado (o Ultraboost custa R$ 799,99 por aqui). Já os tons disponíveis, uma versão em vermelho e outra em branco, têm tudo a ver com as cores do seriado e fazem referência às famílias nobres de Game Of Thrones.

F Classic Leather Double Gigi Hadid, Reebok

–

Os tênis da parceria entre a Reebok e a modelo Gigi Hadid finalmente desembarcaram no Brasil, e a gente faz questão de destacar o F Classic Leather Double, aí da foto.

Descolado, o calçado chega em um tom de branquinho básico e tem detalhes bem sutis em amarelo, mas ganha status mesmo por conta de seu solado gigante, em plataforma.

O design do tênis é outro plus, por misturar referências antiguinhas com uma pitada de modernidade. O modelo custa R$ 299,99 e também está disponível em preto.

Nova 90’s Bloc, Puma

–

Para quem curte uma vibe mais vintage, vale dizer que a Puma acaba de lançar o modelinho Nova 90’s Bloc, com design inspirado nos anos 1990 e solado de borracha antiderrapante. O tênis é chunky, “grandão” (tendência!), e mescla tons de branco, rosinha e preto.

O modelo retrô pode ser seu por R$ 399,90 e já está disponível para compra no site da Puma.

ZZ Life Animal Print, Arezzo

–

Há alguns meses a Arezzo colocou em seu catálogo o tênis ZZ Life, que serviria como modelo-referência da marca. A iniciativa deu certo e, em março, uma nova versão do calçado foi lançada, aproveitando que a estampa animal – e, principalmente, de onça – está mais em alta do que nunca.

Com solado plataforma, o ZZ Life agrada às mais descoladas, e casa com looks de trabalho ou mais casuais. Os tênis saem por R$ 359,90 e estão disponíveis nas lojas da Arezzo.

Sleek, Adidas

–

O Sleek, modelo de tênis recém-lançado pela Adidas, retoma a herança esportiva da marca em um visual pensado para mulheres. Feito em couro, o modelo de cano baixo está à venda em quatro tonalidades diferentes: branco, cor-de-rosa com sola vermelha (foto), branco com solado verde-menta e preto com sola uva.

Há, ainda, uma outra versão do tênis, de cano alto. Os modelos em cano baixo custam R$ 299,99, enquanto o de cano alto sai por R$ 329,99.

California Let´s Fly x Dumbo, Fiever

–

Pegando carona na estreia do live-action de “Dumbo” nos cinemas, a Fiever lançou uma linha de tênis e bolsas inspirada na estética do filme. Entre os destaques está a nova versão do modelo plataforma California, queridinho da marca, que surge repaginado com pegada nostálgica e referências circenses.

O calçado, com estampa lateral e aplicações de estrelinhas metálicas, chega em branco e azul-marinho (nosso favorito!), em edição limitada que custa R$ 398. Disponível no e-commerce e lojas físicas da Fiever.

Flagtrainer, FILA

–

Novidade quentinha no catálogo da FILA, o Flagtrainer, como o nome já indica, é parte integrante da linha de treino da marca, mas apresenta uma proposta mais versátil. É que o modelo, inspirado em outros calçados icônicos lançados pela FILA ao longo dos anos, foi pensado para ir “da rua ao treino, não necessariamente nessa ordem”, e traz uma mistura entre os moods casual e esportivo.

Ou seja, é aquele modelinho que sai do expediente direto para a academia, que vai da aula de dança ao happy hour, combinando conforto e estilo. Além do bege com azul, ilustrado acima, o tênis também está disponível em azul clássico com detalhes em marinho e em rosé com vinho. O Flagtrainer sai por R$ 229,90 e está disponível para compra no site da FILA.