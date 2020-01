Tênis da Gigi Hadid x Reebok chega ao Brasil e ele é um sonho de princesa

Foi se o tempo no qual as famosas apenas emprestavam o nome para produtos que em nada tinham a ver com elas. Hoje, principalmente após o sucesso da empresa da Rihanna, Fenty Beauty, é tudo sobre participar do processo e realmente só apoiar marcas nas quais elas acreditam. Gigi Hadid, que acabou de sair de um contrato de sucesso com a Tommy Hilfiger, engatou um namoro com a Reebok e o resultado dessa relação já pode ser visto na coleção “Ready Now”, recém-chegada ao Brasil.

Esportiva e fashionista, a collab tem toda uma vibe anos 1990 (tudo a ver com a modelo!) e é inspirada nas modalidades praticadas pela estrela, como o vôlei e montaria. Conta com calças, jaquetas, camisetas, maiôs e tops.

O destaque, no entanto, é todo da reformulação do Aztrek, tênis icônico lançado originalmente em 1993. Revivido no ano passado, recentemente ele ganhou novas cores e, agora, recebe mais uma atualização e surge mais robusto, quase chunky, nas versões preto e azul e branco e vermelho. Cada par sai em torno de R$ 399,99.

Além disso, se você não é do tipo ~esportista~, vale dar uma olhada no “F Classic Leather” PLATAFORMA e viver sua melhor fantasia de Spice Girl. Sério, olha que belezura:

Para as interessadas, a linha completa pode ser encontrada na loja online da Reebok.